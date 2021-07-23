شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة» توضح حالات استثناء الهبة من ضريبة التصرف في العقار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة الزكاة وضريبة والجمارك أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة.
جاء ذلك رداً على سؤال ورد للهيئة جاء فيه:” بيت باسم أمي لو نقلته باسمي هل عليه ضريبة؟”، حيث أوضحت الهيئة أن الاستثناء يشمل الزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي.
وأشارت إلى أنه يتعين تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل وذلك من خلالالرابط.
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