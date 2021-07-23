القضاء البريطاني يقضي بتعويض تلميذ سوري 100 ألف جنيه إسترليني

دبي - محمود عبدالرازق - وصُوّر التلميذ السوري، جمال حجازي، وهو يتعرض للهجوم في الملعب في مدرسة ألموندبري في هدرسفيلد في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وبعد فترة وجيزة من انتشار مقطع الفيديو للاعتداء، ادّعى ياكسلي - لينون في مقطعي فيديو على "فيسبوك" أن المراهق "لم يكن بريئا وأنه يهاجم بعنف الفتيات الإنجليزيات في مدرسته".

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ولكنه فشل في إقناع المحكمة العليا بأن ادعاءاته بمهاجمة حجازي "للفتيات الصغيرات الإنجليزيات" كانت صحيحة، وفقا لموقع "بي بي سي".

وحكم القاضي جاستيس نيكلين لصالح التلميذ السوري بعد محاكمة في وقت سابق من هذا العام.

كما أمر القاضي مصور الفيديو، ياكسلي - لينون، بدفع التكاليف القانونية، التي علمت "بي بي سي" بأنها تصل إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني، وقد يحصل حجازي على 100 ألف منها.

وخلص قرار الحكم إلى أن "المدعى عليه مسؤول عن هذا الضرر، وبعض الندوب التي من المحتمل أن تستمر لسنوات عديدة، إن لم يكن مدى الحياة، وبخاصة تأثيره على تعليم المدعي".

وأضاف أن "مساهمة المدعى عليه في هذا الجنون الإعلامي كانت محاولة متعمدة لتصوير المدعي على أنه بعيد كل البعد عن كونه ضحية بريئة، وأنه في الحقيقة معتدٍ عنيف".

وفي جلسة استماع أخرى، أصدر القاضي أمرا قضائيا ضد ياكسلي لينون يمنعه من تكرار الادعاءات.