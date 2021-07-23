اخبار الخليج

إعلام: غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا كان متجها إلى إيطاليا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة، عن مصادر تركية تأكيدها غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا خلال توجهه إلى إيطاليا، وإنقاذ 36 منهم، في الوقت الذي لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين السوريين الآخرين.

وأشارت مصادر في وزارة النقل والبنى التحتية التركية إلى تلقي مركز تنسيق أعمال البحث والإنقاذ التابع للمديرية العامة للملاحة البحرية في الوزارة، بلاغا يقضي بغرق مركب يقل لاجئين سوريين، جنوب شرقي جزيرة كريت اليونانية، مساء الخميس.

وذكرت المصادر التركية نفسها أن مسؤولي سفينة تجارية تركية كانت في موقع الحادث، قد أشاروا إلى نفاد وقود المركب الذي غرق بالقرب من كريت اليونانية، الذي كان يقل لاجئين سوريين، لافتين إلى غرق المركب، نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

ونجحت السفينة التجارية التركية في إنقاذ 31 لاجئا سوريا، فيما أنقذت مروحية يونانية 5 آخرين، فيما تم إرسال فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية بالإضافة إلى طائرة أخرى للبحث عن المفقودين السوريين، مع استمرار عملية البحث بمشاركة 4 سفن تجارية تركية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا