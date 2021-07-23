شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت وسلطان عمان يهنئان مصر والرئيس السيسى بذكرى 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم كل من عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير دولة الكويت محمد صالح الذويخ وإخوانه سفراء الدول العربية المعتمدين لدي جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوبين الدائمين لدي جامعة الدول العربية بآحر التهاني والتبريكات لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بالذكرى 69 لثورة يوليو المجيدة متمنين لمصر التقدم والازدهار والنماء والأمن والآمان تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان صحفى.

وعلى صعيد متصل، بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وأعرب السلطان هيثم بن طارق خلال البرقية، عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسي بوافر الصحة والهناء والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفقه، ويحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب المصري من التقدم والرقي والنماء.