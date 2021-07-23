شكرا لقرائتكم خبر عن غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة "روسيا اليوم" غرق قارب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا، حيث تم انقاذ 36 منهم، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين.

يذكرأن، أنقذ خفر السواحل الليبى 42 مهاجرًا غير شرعى من الغرق من بينهم 9 نساء فى سواحل العاصمة طرابلس، وأوضح بيان لقوات خفر السواحل أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يغرق قاربهم فى عرض البحر، مشيرًا إلى نقلهم إلى نقطة نزول المهاجرين بميناء طرابلس البحرى ،وتقديم جميع المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفى السياق ذاته، أنقذت قوات خفر السواحل التونسى، 150 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في سواحل مدينة جرجيس جنوب تونس، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يغرق قاربهم عرض البحر .