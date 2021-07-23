شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، شروره ، نجران، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، هطول أمطار على عدة مناطق، خلال اليوم العاشر من الحالة المطرية الصيفية “تروية”.

وأوضح المسند أنه متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، إضافةً إلى جنوبي منطقة الرياض، وأجزاء من الربع الخالي، كما يمتد تأثير الحالة إلى أجزاء من اليمن وسلطنة عُمان وربما الإمارات.

وأشار إلى أنه متوقع أن تتكرر غزارة الأمطار في منطقة جازان كما يوم أمس أو أشد، مطالباً بضرورة أخذ تعليمات وتحذيرات الجهات ذات العلاقة على محمل الجد.