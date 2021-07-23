رسالة من انتصار السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قرينة الرئيس السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية بأكملها، فقد امتد ضياؤها إلى كل بلد عربي وإفريقي يرغب في الحرية والاستقلال".

وتابعت قرينة الرئيس في رسالتها: "كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمن وسلام".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو 1952، إن ثورة 23 يوليو تمكنت من تغيير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

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وأضاف السيسي أن "ثورة 23 يوليو حققت تغييرات جذرية في جميع المجالات لتضع مصر على خريطة العالم السياسي".

وتابع قائلا، إن "ثورة يوليو كانت بداية لمسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في أحداث تحولات نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "تأثير ثورة 23 يوليو قد امتد ليتجاوز حدود الإقليم، لتصل أصداؤها إلى كافة أرجاء المعمورة لتمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها وتسهم في تغيير موازين القوى في العالم لتعلي مصالح تلك الشعوب واستقلال قرارها الوطني".

وأكد أن "هذه الثورة أكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة".

كما وجه السيسي التحية والتقدير إلى رمز هذه الثورة، الرئيس الراحل محمد نجيب، الذي لبّى بشجاعة نداء الواجب الوطني في لحظة دقيقة وفارقة، وإلى قائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.