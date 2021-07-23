الجيش اللبناني: إسرائيل نفذت 7 خروقات جوية أمس

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، ظهر اليوم الجمعة، عن الجيش اللبناني بيانا له، جاء فيه أنه في الساعة الثالثة والربع صباحا وحتى الساعة الخامس من بعظ ظهر أمس الخميس، تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية.

وتخلل هذه الخروقات الإسرائيلية تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني، وكذلك الشمال وجبيل.

وأكدت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني أنه منذ الساعة 1,03 وحتى الساعة 1,08، تم تسجيل 4 خروقات جوية إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق البحر المتوسط، غرب العاصمة اللبنانية، بيروت، باتجاه مناطق الشمال وصولا حتى مدينة جبيل.

وأوضح بيان الجيش اللبناني أنه تتم متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".

وطلب لبنان من مندوبه لدى الأمم المتحدة إعلام الأمانة العامة للمنظمة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وأفاد حساب الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، أمس الخميس، بأن الرئيس ميشال عون "طلب من وزيرة الخارجية بالوكالة إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من القوات الإسرائيلية".