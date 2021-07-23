السيسي: ثورة 23 يوليو تمكنت من تغيير الحياة على أرض مصر

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو 1952.

وأضاف السيسي أن "ثورة 23 يوليو حققت تغييرات جذرية في جميع المجالات لتضع مصر على خريطة العالم السياسي".

© Sputnik . Ashraf Kamal

وتابع قائلا إن "ثورة يوليو كانت بداية لمسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في أحداث تحولات نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "تأثير ثورة 23 يوليو قد امتد ليتجاوز حدود الإقليم، لتصل أصداؤها إلى كافة أرجاء المعمورة لتمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها وتسهم في تغيير موازين القوى في العالم لتعلى مصالح تلك الشعوب واستقلال قرارها الوطنى".

وأكد أن "هذه الثورة أكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة".

كما وجه السيسي التحية والتقدير إلى رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب الذي لبى بشجاعة نداء الواجب الوطنى في لحظة دقيقة وفارقة، وإلى قائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.