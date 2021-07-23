السيسي يتوقف للحديث مع أسرة أثناء جولته بالدراجة في الساحل الشمالي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفي الفيديو دار حوار بين الرئيس السيسي والأسرة للتعرف على أحوالهم والاستماع إلى مطالبهم.

وسأل الرئيس، رب الأسرة عن أسماء أولاده، وعن أحوال الأسرة، والذي أوضح أنه من محافظة القليوبية، ويعمل داخل مدينة العلمين الجديدة منذ عام.

وقال الرئيس السيسي لرب الأسرة، بتقبض كام؟، ليرد قائلا "الحمد لله مستورة".

ثم تبادل السيسي الحديث مع الأطفال ليطمئن على أحوالهم الدراسية، عن أمنياتهم عندما يكبرون.

ودعا رب الأسرة للرئيس السيسي قائلا: "ربنا يبارك لنا فيك يا ريس، ومصر دائما بخير بيك".