إسرائيل تعتزم اتخاذ قرار جديد بشأن تصدير النفط الخليجي عبر أراضيها

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويائير لبيد، وزير الخارجية، يدرسان، قريبا، جدوى مشروع تصدير النفط الإماراتي عبر ميناء إيلات على البحر الأحمر، وأشدود على البحر المتوسط.

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وأكدت الصحيفة أنه خلال الأسابيع المقبلة، ستعقد جلسة مهمة للحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينيت، وزراء كل من الطاقة والمالية والخارجية والقضاء، لبحث مدى جدوى تصدير نفط بعض دول الخليج عبر الموانئ الإسرائيلية، على البحرين، الأحمر والمتوسط.

وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، قد أوضحت في جلسات مغلقة، أن وزارتها توضح أن الاتفاق بين شركة خط نفط آسيا – أوروبا وبين الإمارات لا يشمل أي فائدة لبلادها، وهو المشروع أو الاتفاق نفسه الذي عارضته من قبل، وزيرة حماية البيئة السابقة، تمار زاندبيرغ.

ويشار إلى أن ناقلات النفط الإماراتية بدأت في الوصول إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، منذ شهر آيار/مايو الماضي، ومن قبلها سفن الشحن في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويذكر أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.