الجزائر تضاعف إنتاج الأوكسجين السائل وخطة حكومية لنقله

دبي - محمود عبدالرازق - وقال زير الصناعة الصيدلانية الجزائري، عبد الرحمان بن باحمد، إن بلاده تنتج حاليا نحو 430 ألف لتر يوميا من الأوكسجين السائل، وهو ما يمثل ثلاثة مرات معدل الإنتاج سنة 2020، حسبما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية.

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وأوضح الوزير أن هذه الكمية تمثل ما يقارب 400 مليون لتر من الأوكسجين الغازي، ما يتيح للحكومة بالتكفل بعشرات آلاف المرضى.

وطمأن الوزير أبناء شعبه بأن هناك زيادة قريبة في إنتاج الأوكسجين السائل حيث من المقرر أن يبدأ متعاملون جدد في هذا النشاط يوشكون على اتمام منشآتهم للدخول في الانتاج خلال الأسابيع المقبلة، كما تم إدراج العديد من عمليات الاستيراد لجلب مكثفات الأوكسجين.

وكشف عبد الرحمان بن باحمد، عن خطة حكومة لنقل الأوكسجين السائل إلى كل المستشفيات، إذ تم تكليف خلية عليا بتلك المهمة، حيث سخرت كلا من وزارتي الصناعة والصناعة الصيدلانية المؤسسات الناشطة في صناعة ونقل الأوكسجين السائل من أجل تغطية طلب كل الهياكل الاستشفائية.

وأفاد بن باحمد، بأنه جاري استيراد ما يقارب 6000 مكثف خلال الأسابيع القادمة منها حوالي ألف في الأيام القليلة، ما يسهم في معالجة مشكلة المرضى الذين يتم تزويدهم بالأوكسجين في المنزل أو في الأماكن التي تفتقد لهياكل العلاج بالأوكسجين.