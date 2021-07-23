تونس... حالات الشفاء من كورونا أكثر من ضعف الإصابات الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hassene Dridi

"تم تسجيل 4829 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا مقابل 2309 إصابة جديدة".

وحسب وكالة الأنباء التونسية، كشفت إحصائيات الوزارة، التي نشرتها بعد منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، أنه

وسجلت 139 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 18052 حالة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 453865 حالة، من بين 558306 إصابة سجلت في تونس منذ بداية الجائحة في مارس 2020.

يشار إلى أن تونس تعاني أوضاعا صعبة خاصة مع زيادة انتشار بعض سلالات فيروس كورونا المتحورة، وهو ما تسبب في زيادة أعداد المصابين، وارتفاع نسب الوفيات، مخلفا ما يشبه الانهيار في القطاع الصحي.

وقد تلقت تونس مساعدات دولية كثيرة، منها من بعض البلدان العربية مثل مصر والسعودية والكويت وقطر والجزائر والمغرب، ومنها أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وغيرها، وذلك في إطار دعم جهود القطاع الصحي لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد المصابين.