شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : القبض على داعشي في مدينة الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحشد الشعبي العراقي اليوم (الجمعة) عن القاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد.



وأفاد الحشد العراقي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ بأنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل بشمال البلاد، مشيرا إلى أن الإرهابي كان يعمل في أحد معسكرات التنظيم في سوريا والعراق.



وأشار البيان إلى أن عملية القبض جاءت وفق أوامر قضائية ضمن المادة ٤ إرهاب، مضيفا في الوقت نفسه أنه تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.



ويأتي هذا في الوقت الذي شددت فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.