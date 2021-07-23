قطر... ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا لأول مرة منذ يونيو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء أمس الخميس، بأن حالات الإصابة بكورونا تخطت حاجز الـ 100 إصابة يومية، وذلك لأول مرة منذ 18 يونيو الماضي، بعدما شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية، حيث سبق وأن سجلت خلالها البلاد أدنى معدل للإصابات تقدر بـ 60 حالة يومية.

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وسجلت وزارة الصحة القطرية، أمس الخميس، 106 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي الزيادة المطردة، التي سبق وحذر منها خبراء الصحة، حيث رأوا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بالفيروس أثناء الأعياد والعطلات الرسمية، نتيجة الاختلاط العائلي، دون اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وكانت الوزارة القطرية قد أعلنت عن 4 مراحل لرفع القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، حيث انطلقت المرحلة الثالثة منها في التاسع من شهر يوليو الجاري، وفق مواعيد الخطة، على أن تكون مدة كل مرحلة ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.