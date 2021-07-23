الحكومة المصرية تتخذ قرارا جديدا بشأن أسعار البنزين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء في تقرير مطول لصحيفة "المصري اليوم"، اليوم الجمعة، أن لجنة التسعير للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين 80 و92، مع ثبات سعر السولار، بداية من اليوم، الجمعة.

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وذكرت الصحيفة أن لجنة التسعير للمنتجات البترولية الخاصة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق تسعير تلك المنتجات، بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر حزيران/يونيو الماضي، التوصية بتعديل أسعار المنتجات البترولية الحالية السائدة في السوق المحلي.

وتأتي التوصية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، اعتبارا من شهر تموز/يوليو ـ أيلول/سبتمبر 2021، بحيث يتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم، كالاتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و9 جنيه للتر البنزين 95، و8 جنيه للتر البنزين 92، أي بزيادة سعر البنزين بأنواعه 25 قرش للتر، على أن يتم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر الواحد.

وتأتي توصيات لجنة التسعير في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، خاصة التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، وهو نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.