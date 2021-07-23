شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة نينوى العراقية تدق ناقوس الخطر من ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقت خلية الأزمة في محافظة نينوى العراقية اليوم (الجمعة) ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المستمر في عدد إصابات فيروس كورونا "كوفيدـ19" في البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه امتلاء مستشفى الشفاء في المحافظة بمصابي كورونا.



وأفادت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ "ندق ناقوس الخطر، نتيجة ارتفاع شديد في عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد"، مشيرة إلى أن "مستشفى الشفاء أعلنت بانها لا تستطيع استقبال المزيد من الحالات بسبب امتلاء المستشفى بالمرضى المصابين بكورونا".



وأهابت الخلية، في البيان، بجميع المواطنين "الالتزام بالشروط الصحية الوقائية والابتعاد عن التجمعات البشرية وخصوصا مجالس العزاء والحفلات والولائم والتوجه باقرب وقت لأخذ اللقاح ، حفاظا على سلامة المجتمع".