العاهل الأردني يطالب بحلول سياسية تحفظ وحدة سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "عمون"، مساء أمس الخميس، أن تصريحات العاهل الأردني جاءت خلال لقائه بقيادات مجلس النواب الأمريكي، بحضور ولي العهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

© REUTERS / Vincent Kessler

بحث الملك عبد الله الثاني مع قيادات النواب الأمريكي مجمل القضايا الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس حل الدولتين، ما يؤدي بدوره إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وناقش العاهل الأردني تطورات الأوضاع في العراق وسوريا، مشددا على وجوب دعم الجهود العراقية الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية بهدف التوصل إلى حلول سياسية ناجعة تحفظ وحدة سوريا، وتضمن العودة الآمنة للاجئين، مطالبا بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته المتعلقة باللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

وفي السياق نفسه، أولى لقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بقيادات النواب الأمريكي، الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية والصداقة التاريخية التي تربط عمَّان مع الولايات المتحدة، إضافة إلى البرامج التي تنفذها المملكة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا الاقتصادية.