شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية وحار فى البحرين والعظمى فى الكويت 48 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية نشاط للرياح السطحية على عدة مناطق فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة بمناطق أخرى، أما الامارات غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا ، وفى البحرين حاراً خلال النهار ورطباً مع بعض السحب أحياناً ، والعظمى فى الكويت 48 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاط للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، شروره ، نجران، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الشمالى والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ممطرة أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية 15 – 25 تصل إلى 40 كم س.

الخليج العربى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:44 والمد الثانى عند 00:05 ..والجزر الأول عند الساعة 17:39 والجزر الثانى عند الساعة 07:36 .

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 09:42 والمد الثانى عند الساعة 20:37 ..والجزر الاول عند الساعة 15:25 والجزر الثانى عند الساعة 03:29 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 43 33 55 30 دبى 42 34 55 30 الشارقة 43 32 70 25 عجمان 42 33 75 30 أم القيوين 43 33 60 25 رأس الخيمة 41 33 65 30 الفجيرة 45 32 75 25 العين 43 33 55 30 ليوا 46 33 65 25 الرويس 42 33 70 35 السلع 43 32 75 35 دلما 42 33 85 40 طنب الكبرى 43 32 80 45 طنب الصغرى 43 32 80 40 أبو موسى 43 32 80 40 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الجمعة فى مملكة البحرين سيكون حاراً خلال النهار ورطباً مع بعض السحب أحياناً.

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقد وتصل من 15 إلى 20 عقدة احياناً خلال النهار ثم تتحول إلى خفيفة ومتقلبة الاتجاه فى وقت لاحق هذه الليلة.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 25%.

أعلى مد فى الساعة 4:27 مساء وفى 5:39 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 11:16 مساء وفى الساعة 10:49 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 4:59 صباحاً والغروب عن الساعة 6:29 مساء.

بزوغ القمر فى الساعة 6:13 صباحاً والأفول فى الساعة 4:56 مساء.

البحرين

درجة الحرارة العظمى: 48 °ﻡ

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم ساعة .