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خفر السواحل الليبى ينقذ 42 مهاجراً غير شرعى بينهم 9 نساء

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القاهرة - سامية سيد - أنقذ خفر السواحل الليبى 42 مهاجرًا غير شرعى من الغرق من بينهم 9 نساء فى سواحل العاصمة طرابلس، بحسب وكالة الانباء .

وأوضح بيان لقوات خفر السواحل اليوم أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يغرق قاربهم فى عرض البحر، مشيرًا إلى نقلهم إلى نقطة نزول المهاجرين بميناء طرابلس البحرى ،وتقديم جميع المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفى السياق ذاته، أنقذت قوات خفر السواحل التونسى، 150 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في سواحل مدينة جرجيس جنوب تونس، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يغرق قاربهم عرض البحر .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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