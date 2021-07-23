شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترسل إلى تونس 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فرنسا، منح تونس ٥٠٠ ألف جرعة جديدة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، جون باتيست لوموان، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسى المكلّف بالسياحة والفرنسيين بالخارج والفرنكوفونيّة، الذى كان يحمل رسالة خطّية من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وأفاد جون باتيست لوموان بأن ماكرون كلّفه بتجديد التعبير عن تضامن الشعب الفرنسى مع الشعب التونسى فى هذا الظرف الصحى الاستثنائي.

وأعلن أنه بذلك يصل عدد اللقاحات الممنوحة إلى تونس ما يفوق مليون جرعة، وذلك فضلا عن معدّات طبيّة وأوكسجين من المقرر .