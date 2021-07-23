شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" .

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية فى بيان إلى أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد بلغ 23 ألفا و 223، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات 517.

وتقول الحكومة الموريتانية إن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى وأنها عبأت حتى الآن نصف مليون جرعة من اللقاح، وأن الجهود متواصلة لجمع اللقاح حتى يصل لمليونين ومائتى ألف جرعة لقاح ضمن خطة لتطعيم 63 فى المائة من السكان البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين شخص.