شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعرب عن تضامنه مع الصين جراء الفيضانات التى اجتاحت البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تضامن المملكة مع الصين الصديقة جراء الفيضانات التى اجتاحت البلاد، وخلفت عددا من الضحايا وشردت آخرين من منازلهم .

كما أعربت عن خالص التعازى وصادق المواساة لحكومة ولشعب الصين ولذوى الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن ما لا يقل عن 33 شخصًا لقوا مصرعهم ولا يزال ثمانية فى عداد المفقودين فى وسط الصين، حيث تكثف السلطات جهود الإنقاذ فى أعقاب الفيضانات المدمرة التى غمرت أحياء بأكملها، وحاصرت الركاب فى عربات مترو الأنفاق، وتسببت فى انهيارات أرضية واغراق السدود والأنهار.