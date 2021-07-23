شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع اللبنانية تنتقد استهداف إسرائيل لمواقع سورية من أجواء لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة بضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة عن إستمرار اسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية، لا سيما فى ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضى السورية.

وأدانت عكر فى بيان لها الإعتداءات والخروقات التى قامت بها اسرائيل، مؤكدة أن استهداف مواقع عسكرية سورية من الأراضى والأجواء اللبنانية طال مناطق لبنانية فى لحفد والمجدل وكاد ان يؤدى الى خسائر فى الأرواح.

واعتبرت الوزيرة عكر أن هذه الإعتداءات تشكل خرقا للسيادة اللبنانية وللقرارات الدولية وتهدد الأمن والإستقرار والسلم فى لبنان.

وأضافت أن هذه الاعتداءات تشكل خروجا عن القواعد المعمول بها وفق القرار الدولى ١٧٠١ مما يحتم على الدولة اللبنانية التحرك الفورى وعلى إسرائيل أن تتحمل العواقب بعد تماديها – على حد ما ورد بالبيان.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد طلب من عكر فى وقت سابق اليوم إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة بضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة عن إستمرار اسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية لا سيما فى ضوء إستخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضى السورية.