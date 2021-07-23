شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: الدفاع الجوى السورى أسقط جميع الصواريخ الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي السوري أسقطت جميع الصواريخ الأربعة التي أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية أثناء الغارات الليلة الماضية.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، إن "مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "اف 16" أطلقت من المجال الجوي اللبناني بين الساعة 1:11 و1:19 في 22 يوليو 4 صواريخ موجهة إلى مواقع في محافظة حمص".

وأضاف - بحسب روسيا اليوم - أن "جميع الصواريخ الـ 4 تم تدميرها من قبل أنظمة "بوك إم 2 إي" الروسية الصنع، والتابعة لقوات الدفاع الجوي السورية".

وفي وقت سابق أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 7 صواريخ من أصل 8 أثناء الغارة الإسرائيلية يوم 19 يوليو الجارى.