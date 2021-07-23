شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى ينقذ 150 مهاجرًا غير شرعى قبالة سواحل مدينة جرجيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت قوات خفر السواحل التونسى اليوم 150 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في سواحل مدينة جرجيس جنوب تونس، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يغرق قاربهم عرض البحر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكرأن، أكدت منظمة الهلال الأحمر وفاة 17 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة تونس، وقبلها أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن 20 مهاجرا غرقوا قبالة السواحل الليبية.

وفى وقت سابق، أنقذ زورق دورية تابع لحرس السواحل الليبي الجمعة 51 مهاجرا غير شرعيا من عدة جنسيات، كانوا فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطى.

وذكرت بوابة (الوسط) الليبية أن الحرس الليبي تلقى استغاثة بعدها دفع بالزورق (فزان) إلى مكان قارب المهاجرين، حيث جرى انتشالهم، مشيرة إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ نقل حرس الحدود الليبي المهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وسلموهم إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.