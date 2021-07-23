ضبط وافدين يسوقون رؤوس أغنام ولحوم مجهولة المصدر بالرياض (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن مراقبو أمانة منطقة الرياض، أمس الخميس، من ضبط وافدين يسوقون لرؤوس أغنام ولحوم مجهولة المصدر. وفي التفاصيل، أوضحت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها في “تويتر”، أن مراقبو أمانة منطقة الرياض وبمشاركة فرق الضبط الإداري أطاحوا بوافدين تحولوا إلى جزارين يمتهنون التسويق لرؤوس الأغنام واللحوم مجهولة المصدر.

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