عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ZTE Axon 30 5G أول هاتف ذكي مزود بكاميرا أمامية غير مرئية

الجمعة 23 يوليه 2021

الخليج 365

تخطط شركة ”ZTE“ الصينية لتقديم هاتفها ”ZTE Axon 30 5G“ المجهز بنظام كاميرا تحت الشاشة في الصين في 27 يوليو.



وقبل الإطلاق، جرى تسريب سلسلة من الصور عالية الجودة للهاتف، تكشف عن تصميمه بالكامل تقريبًا، وسط ترقب للتقنية الجديدة التي سيأتي مزودًا بها.

وأفاد تقرير نشره موقع ”gizmochina“ بأن كاميرات السيلفي الأمامية ذات الشاشة الفرعية التي يستخدمها الهاتف، ستكون مخفية تحت الشاشة، مع مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

وبحسب تقارير أخرى متداولة، كانت الشركة الصينية قد تلافت العيوب مع ”ZTE Axon 30 5G“ الجديد، والتي كانت قد ظهرت في أول جهاز من هذا النوع يأتي مع كاميرا تحت الشاشة، وكان من الواضح -حينئذ- أن تلك التقنية ستحتاج إلى تحسين.

وتمثلت المشكلة الرئيسة في أن المنطقة الموجودة أعلى الكاميرا بها بكسلات ذات كثافة منخفضة، ما يعني أنه بقليل من الجهد يمكن للمرء ملاحظة ورؤية مكان الكاميرا.

لكن مع نظام الكاميرا الجديد الذي تم تنفيذه في ZTE Axon 30 5G، أصبحت الكاميرا الأمامية مخفية إلى حد كبير، بحيث يصعب رؤيتها، مما يدل على أنه تم حل إحدى المشكلات التي عانت منها التقنية من قبل.

وفي هذا الإطار، كشفت ”ZTE“ بالفعل أنها عملت على تحسين النظام بفضل التوزيع الجديد لوحدات البكسل التي من شأنها مضاعفته في الكاميرا، بالإضافة إلى استخدام تقنيات خاصة قادرة على تقديم نقل ضوئي أكثر فعالية.

وسيأتي هاتف ”ZTE Axon 30 5G“ بشاشة أوليد مقاس 6.92 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. وبحسب ما تم تداوله سيتم تقديم الهاتف الذكي بثلاث مساحات مختلفة للذاكرة والتخزين 6/128 و8/256 و12/512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 870، وعلى اللوحة الخلفية سنرى نظام كاميرا رباعيًا يتكون من مجموعة مستشعرات 64 (رئيس) + 8 + 5 + 2 ميجابكسل، يستعين الهاتف الذكي بنظام Android 11 للتشغيل.

وتتضمن التفاصيل الأخرى حول هاتف ZTE Axon 30 5G بطارية تبلغ 4100 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 55 وات، ويذكر أن وزن الهاتف الذكي يبلغ 190 جرامًا، وسمكه حوالي 7.8 ملم.

وفي الوقت الحالي، تعد هذه مجرد تسريبات، ولكن في غضون أسبوع واحد فقط سنكون قادرين على التحقق من صحتها، ومعرفة إلى أي مدى تم تحسين تقنية الكاميرا غير المرئية.