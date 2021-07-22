بعد انقطاعها لفترة وجيزة.. عودة الحياة لمواقع شركات كبرى وبنوك حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

عادت الحياة لمواقع شركات طيران، وبنوك، وشركات تكنولوجيا، على الإنترنت، بعد انقطاعها لفترة وجيزة.



وهذه هي ثالث واقعة من نوعها خلال شهرين مما أثار القلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعطلت مواقع إلكترونية لشركات من بينها دلتا إيرلاينز، وكوستكو هول سايل، وأمريكان إكسبريس، حسب رويترز.

وأصدرت شركة "أكاماي تكنولوجيز"، تحذيرا بشأن قصور في خدمة "إيدج دي.إن.إس"، وأشارت إلى "عطل جزئي" في موقعها الإلكتروني.

وقالت الشركة في تغريدة في وقت لاحق "أصلحنا هذا الأمر وبناء على الملاحظات الحالية عادت الخدمة للعمل بشكل طبيعي".

كما قالت شركة "أوراكل"، إنها تراقب مشكلة عالمية متعلقة بمقدم خدمات سحابية مما أثر على الوصول للعديد من المواقع الالكترونية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، شهدت مواقع للتواصل الاجتماعي، ومواقع حكومية، وإخبارية، على الإنترنت حول العالم انقطاعات في الخدمة.

وأشارت بعض التقارير حينها إلى خلل فني في شركات مزودة لخدمات خوادم سحابية في الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع "داون-ديتكتور" الذي يرصد الأعطال في شبكات الإنترنت وخدمات المواقع فقد أظهرت بلاغات من مستخدمين وجود نحو 3500 مشكلة في موقع شركة "إير-بي.إن.بي" للحجوزات كما أبلغ نحو 1500 مستخدم لموقع "هوم ديبوت" عن مواجهة مشكلات.