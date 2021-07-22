شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة المسجد الحرام: وزعنا 70 ألف لتر من ماء زمزم على ضيوف الرحمن بطواف الوداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أنه تم توزيع نحو 70 ألف لتر من ماء زمزم على ضيوف الرحمن القادمين لأداء طواف الوداع، من خلال فريق عمل ميدانى مكون من 145 مشرفاً و800 عامل.



توزيع مياه زمزم على الحجاج

وأوضح أحمد بن شنبر الندوى، مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، أنه تم توزيع 200 ألف عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على حجاج بيت الله الحرام يوم طواف الوداع، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً للخطة التى عمدت إليها الادارة.





وأكد الندوى، أن الإدارة قامت بتشكيل فريق عمل ميدانى ما بين مشرفين ومراقبين يقومون بمتابعة الخدمات المقدمة من الإدارة لتوزيع ماء زمزم يوم طواف الوداع على كافة المواقع فى صحن المطاف والمسعى والتوسعة السعودية الثالثة بكامل أدوارها والمداخل الرئيسية للمسجد الحرام، وجندت الإدارة أكثر من 800 عامل يحملون الحقائب الخاصة بالعبوات والتى تصل إلى حوالى 100 حقيبة لحمل العبوات ذات الاستخدام الواحد، وأيضا عدد 200 حقيبة أسطوانية سعة 10 لتر، كما تم التوزيع من خلال العربات الذكية بعدد أكثر من 60 عربة ذكية بسعة 80 لتر وعربات خاصة بمسارات المطاف بعدد 15 عربة.

وذكر الندوى، فى تصريحاته لموقع الرئاسة العامة لشئون الحرمين، بأن آلية التوزيع راعت أن يكون توزيع العبوات ذات الاستخدام الواحد، ومن خلال الحقائب الأسطوانية وفق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة تطبيق ذلك من قبل الفريق الإشرافى للمحافظة على صحة وسلامة زوار وقاصدى البيت العتيق.