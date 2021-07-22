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العراق: نحتاج للوصول إلى نسبة 70% من الملقحين لخلق مناعة ضد كورونا

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القاهرة - سامية سيد -  أكدت مفوضية حقوق الانسان فى العراق، اليوم /الخميس/ أن العراق يحتاج للوصول إلى نسبة 70 ٪؜ من الاشخاص الملقحين لخلق مناعة ايجابية ضد جائحة كورونا .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو المفوضية في العراق فاضل الغراوي قوله: إن عدم التزام المواطن وضعف الوعي لديه وتراكم عدم الثقة باجراءات الحكومة الصحية والخوف من مضاعفات اللقاح وعدم وجود حملة وطنية مكثفة هي السبب الرئيسي في عدم أخذ اللقاح لدى الكثير من المواطنين.


وأضاف الغراوي أن العراق أمام خطر حقيقي محدق بحياة المواطنين بسبب ارتفاع الاصابات مما يستدعي مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات استثنائية للتعامل مع عزوف المواطنين من أخذ اللقاح والبدء بحملة وطنية مستمرة واعتماد كارت التلقيح كوثيقة أساسية في كافة مؤسسات الدولة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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