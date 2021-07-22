شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب الأمريكى تستقبل ملك الأردن وولى عهده فى الكابيتول..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، الخميس، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وولى عهده الأمير الحسين، في مبنى الكابيتول في واشنطن.

واستقبلت بيلوسي العاهل الأردني ونجله، في مبنى الكابيتول بواشنطن، حيث يعقد الملك عدة لقاءات فى المجلس، بينها لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، جريجورى ميكس، ومع زعيم الأقلية الجمهورية فى المجلس كيفين ماكارثى.

ونشرت بيلوسي على حسابها في موقع "تويتر" فيديو لاستقبال العاهل الأردني، وعلقت عليه بالقول: "انضموا إليّ على الهواء مباشرة مع جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قبيل اجتماع قيادة الحزبين".وكان العاهل الأردنى الذى يزور الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوم الإثنين، قد التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بوقت سابق.