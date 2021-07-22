شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنَيْن تورطا بسرقة 3 مركبات في وضع التشغيل بمكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا جرائم سرقة (3) مركبات كانت في وضع التشغيل، و(174) هاتفًا متنقلًا، وحيازة (3) أسلحة نارية، وقد استُردت المركبات.
وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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