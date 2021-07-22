شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فني يضرب 30 ألف موقع ومتجر إلكتروني عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يواجه مستخدمي المواقع والمتاجر العالمية بعض المشاكل في الدخول على هذه المواقع، بسبب مشاكل فنية. وفي هذا السياق، أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي أنه يوجد حاليا مشكلة عامة في أكثر من 30 الف موقع، من ضمنها موقع “iCloud ،Amazon” وبعض من المتاجر العالمية.

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