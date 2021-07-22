شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت: مخطط لإعلان سحب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسئولين أمريكيين وعراقيين أن هناك بيان وشيك بسحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق نهاية العام الجارى.

وسيدعو البيان لسحب القوات الأمريكية المقاتلة نهاية العام الجارى، كما سيؤكد البيان على أهمية الوجود الأمريكي فى مساعدة القوات العراقية لمحاربة تنظيم داعش.

يذكرأن، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة، فيما أشار إلى أنها ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق.

وقال حسين - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "ليست هناك قواعد أمريكية في العراق"، لافتاً إلى أن "الأميركيين يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية".

وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة"، منوهاً بأن "لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية".

ورجح وزير الخارجية العراقي، "عودة العراق وأمريكا إلى اتفاق العام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار"، مؤكداً أن "تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديداً ونحتاج إلى دعم استخباري أمريكي".