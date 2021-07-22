شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تدفق الشلالات بمحافظة «الحريق» في جبل طويق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة الحريق الواقعة بجبل طويق في الرياض، اليوم الخميس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تسببت في جريان الأودية وتدفق الشلالات في مناظر خلابة تسر الناظرين.

كما شهدت مناطق شمال الرياض حالة من التقلبات الجوية تمثلت في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة). فيما تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.