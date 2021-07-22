شركة لينوفو تطلق أصغر محطة عمل في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة لينوفو أصغر محطة عمل في العالم، وأوضحت الشركة الصينية أن جهاز ThinkStation P350 Tiny الجديد يأتي بأبعاد مدمجة للغاية ووزن خفيف وأداء فائق والعديد من التجهيزات التقنية المتطورة مثل معالج إنتل Core i9 وبطاقة رسوميات خاصة.



ويأتي جهاز بوزن لا يتعدى 1.32 كجم، ويمكن نصب الحاسوب الجديد في وضع أفقي أو عمودي على سطح المكتب، وأكدت الشركة الصينية على أن جهازها الجديد أصغر من الحواسيب المكتبية التقليدية بنسبة 96%، ولكنه يمتاز بتوفير أداء من الدرجة الأولى.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للموديل الفاخر من الجهاز على معالج إنتل Core i9 ثماني النوى من الجيل الحادي عشر، والذي يعمل بسرعة تصل إلى 5.2 جيجاهرتز، وهو يشبه إلى حد كبير المعالج Core i9-11900 لحواسيب سطح المكتب، بالإضافة إلى بطاقة الرسوميات نفيديا P1000 أو T600 مع ذاكرة رسوميات 4 غيغابايت، وتصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي DDR4-3.200 إلى 64 غيغابايت والذاكرة الداخلية PCIe 4.0-SSD حتى 4 تيرابايت.

وحسب تجهيزات محطة العمل الجديدة من لينوفو فإنها تأتي بوحدة إمداد بالطاقة بقدرة 170 أو 230 وات، وعلى الرغم من الأبعاد المدمجة إلا أن لينوفو قامت بتزويد جهازها الجديد بالعديد من منافذ التوصيل، حيث توجد خمسة منافذ USB-A وأربعة منافذ Mini-DisplayPort ومنفذ DisplayPort العادي ومنفذ HDMI ومنفذ HDMI ومنفذ Gigabit Ethernet ومنفذ سماعة الرأس، ويمكن للمستخدم توصيل ما يصل إلى 6 شاشات بشكل إجمالي، مع دعم شبكة الواي فاي بشكل اختياري.

وأعلنت شركة لينوفو عن طرح محطة العمل ThinkStation P350 Tiny الجديدة في الأسواق الأمريكية بدءاً من 23 يوليو (تموز) الجاري بتكلفة تبلغ 899 دولاراً أمريكياً، وسيتم طرح في الأسواق العالمية الأخرى خلال فصل الخريف المقبل.