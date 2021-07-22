الحجاج يكملون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكمل حجاج بيت الله الحرام، الخميس، ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.



بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون.

طائرات الأمن.. عيون تجوب السماء لمتابعة حركة الحجاج

وتدفقت جموع الحجيج، الخميس، على الجمرات وتمكنوا من الرمي براحة تامة وفي وقت يسير.