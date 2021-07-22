شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تشغيل «قطار الحرمين»: 4 رحلات يوميا لنقل الحجاج بعد إتمام المناسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المملكة العربية السعودية لتسيير رحلات لنقل الحجاج عبر قطار الحرمين السريع بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام، إلى جدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولى، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، انطلاقا من محطة مكة المكرمة. وفق عكاظ.

ويتفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر خلال الأيام القادمة، المحطة المركزية لقطار الحرمين فى محافظة جدة، ويطلع على استكمال أعمال الصيانة والتشطيبات التى تمت فى المحطة وسير الرحلات ما بين المحطات الخمس من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لنقل الحجاج عبر القطار.

من جانبه، صرح مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربى، بقوله «توجب علينا تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة، فى موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن، واليوم تمت إعادة التدشين بعد استكمال أعمال المحطة، وخلال الفترة القادمة ستتم زيادة الرحلات توافقا بين العرض والطلب المتوقع.

وأشار الحربى، إلى أن جائحة كورونا أثرت كثيرا على الرحلات التى ستعود كما كانت وأكثر لنقل الركاب بين محطة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحا أن عدد الرحلات اليومية 4 رحلات تنطلق من جدة باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفى الأيام القادمة ستتم زيادتها تدريجيا، وتم تجهيز المحطة بكل الخدمات التى يحتاج إليها المسافرون الذين تتم خدمتهم من قبل شباب وشابات الوطن وإرشادهم إلى موقع القطارات، كما أن جميع أفراد طاقم المحطة من الشباب السعودي.