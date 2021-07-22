بسبب حرائق الغابات.. سحب الدخان تغلف العديد من المدن شرق روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

غلفت سحب من الدخان الكثيف العديد القرى والمدن في روسيا جراء حرائق غابات التي يشهدها الجزء الشرقي من روسيا.



وأحصت السلطات اليوم 227 حريق غابات في ساخا ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الحماية الجوية للغابات الرسية يعمل رجال الإطفاء في مساحة يبلغ إجماليها نحو 666 ألف هكتار، بينما أتت الحرائق ببساطة على 820 ألف هكتار في مناطق برية غير مأهولة.

وأضافت إن أكثر من 105 مستوطنات ومدينة ياكوستك، عاصمة جمهورية ساخا الواقعة في سيبيريا، قد غطاها الدخان.

وتنتشر سحب من الدخان لمسافة بعيدة حتى جزيرة سخالين، الواقعة على بعد 1700 كيلومتر وعلى مستوى روسيا، امتدت الحرائق على مساحة إجماليها 7ر1 مليون هكتار وفقا لتقديرات رسمية.