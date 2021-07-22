لهذا السبب.. هرنان ماسترانجيلو البالغ عمره 100 عاماً أصبح حديث الأرجنتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أصبح هرنان ماسترانجيلو البالغ عمره 100 عام حديث الأرجنتين بعد أن كشف حفيده أن جده وثق جميع أهداف ميسي بخط اليد في دفتر لسنوات طويلة.



وجذبت هواية ماسترانجيلو، الذي يعمل في صناعة الشوكولاتة، أنظار وسائل الإعلام والنجم الأرجنتيني نفسه.

وسجل ميسي، الذي احتفل مؤخرا بالفوز بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم مع الأرجنتين، مقطع فيديو وأرسله إلى ماسترانجيلو مع رسالة شكر.

وقال ماسترانجيلو لـ"رويترز": "سعيت لتوثيق كل الأهداف التي سجلها ميسي. تابعته بشغف. أتابع كل المباريات وإذا لم تسنح لي فرصة مشاهدة أي مباراة فانني أعرف نتيجتها من حفيدي".

ولا يحب ماسترانجيلو استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ودأب على تسجيل أهداف ميسي بخط اليد حيث كان يكتب تاريخ المباراة واسم الفريق المنافس ليوثق أكثر من 700 هدف سجلها ميسي خلال مسيرته.

وحين علم ميسي بهذه القصة خلال مشاركته في كأس كوبا أمريكا تلقى حفيد ماسترانجيلو اتصالا هاتفيا من أحد أقرباء النجم الأرجنتيني يشكره وأرسل له الفيديو.

وقال ميسي في مقطع الفيديو: "مرحبا هرنان.. سمعت قصتك. لا أكاد أصدق أنك سجلت أهدافي بهذه الطريقة، حتى أنا لم أحتفظ بسجل أهدافي مثلما فعلت أنت، لذلك أردت أن أرسل لك عناقا كبيرا وأشكرك على ما تفعله، أراك لاحقا وإلى اللقاء".

وغلبت المشاعر ماسترانجيلو حين وصله الفيديو وهو يجلس في منزله في ضواحي بوينس أيرس، وقال: "لا أعتقد أن ميسي قال هذا الكلام للكثير من الناس".