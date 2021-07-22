شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم يبحث مع المبعوث الأممى بالعراق الانتخابات المبكرة والرقابة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية بمكتبه في بغداد الخميس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة "جنين بلاسخارت" وتبادل معها وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق، ودور الأمم المتحدة في الاستحقاقات القادمة، لاسيما استحقاق الانتخابات المبكرة.

ولفت الحكيم – بحسب بيان صحفى صادر عن مكتبه – إلى أن الانتخابات المبكرة جاءت استجابة لمطلب شعبي كمتنفس لاحتقان سياسى عاشه العراق في تلك الفترة، لذا لابد من الالتزام بالتوقيتات المحددة في العاشر من شهر أكتوبر القادم، داعيا الأمم المتحدة إلى تسهيل مهمة الرقابة الدولية كي تعطي انطباعا شفافا لطبيعة الممارسة الانتخابية.

وأكد على أهمية التنافس على أساس البرامج وتوفير الأمن الانتخابي ومنح المرشح والناخب فرصة للاختيار والتعبير عن الرأى، فيما حث الجميع على تثقيف الجمهور بأهمية الممارسة الانتخابية ودورها في إحداث التغيير المنشود.