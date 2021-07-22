شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن نجاح الخطة الصحية لموسم الحج وخلوه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، نجاح خطة الحج الصحية لهذا العام، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الربيعة قوله، إن وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودى استعدا لحج هذا العام عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية فى المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز يشرف عليها طواقم طبية وفنية وإدارية تضم كوادر مؤهلة ومدربة على العمل فى موسم الحج، وقد بذلت جميع القطاعات الحكومية المشاركة فى خدمة ضيوف الرحمن جهودا كبيرة لتنفيذ خطة الحج الصحية؛ لضمان سلامتهم ومنع انتشار العدوى بينهم فى ظل جائحة كورونا.

وتابع أن الجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية فى التعامل مع الوضع الصحى للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذى استدعى اقتصار أداء الحج على ستين ألف حاج من مستكملى اللقاح،أسهمت فى الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج،معربا عن شكره للحكومة الرشيدة لدعمها غير المحدود للوزارة وجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم الحج