استشاري طب أطفال يحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية.. نصائح مهمة لأولياء الأمور

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور باسم كردي، استشاري طب الأطفال، من خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال والنشء.
وقال كردي، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، ردا على سؤال هل يعني ذلك أن كل طفل سيلعب لعبة عنيفة ستحصل له كل هذه الآثار السلبية؟ إن الأغلبية لن يحصل لهم أعراض سلبية لكن على نطاق مجتمعي فإن الناتج سيكون سلبي.
وتابع “بشكل عام الأطفال أقل من ٧ سنوات لا يفضل أن يشاهدوا أو يمارسوا أي لعبة فيها عنف لصعوبة الفصل بين الواقع والخيال لديهم”.
ونصح باسم كردي الآباء والأمهات بالاهتمام بصحة الطفل العقلية والنفسية، قائلا: “كما تهتم بغذاء وملبس طفلك، لا بد أن تهتم بما يتناوله عقله بصورة يومية فقد يكون لذلك أثر كبير على المدى الطويل، ولا يجب الاكتفاء بالشراء أو عدمه بل اللعب والتفاعل معهم ومعرفة اهتماماتهم وتوفير بدائل مناسبة في حال كان الحالي لا يتسق مع قيمكم”.
ووجه الدكتور باسم كردي حديثه لأطباء الأطفال قائلاً إن: “كالعادة نذكر دورك كطبيب أطفال ليس فقط تطعيمات وزكمة وسخونة، بل دعم صحة الأطفال على جميع الأصعدة”.
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