البحرين تخفف إجراءات مواجهة كورونا بعد استقرار الوضع

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي عى موقع "تويتر"، إن "الإعلان عن الانتقال إلى المستوى الأخضر جاء بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي، الذي تم الانتقال إليه احترازيا أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، بناء على ما تم الإعلان عنه مسبقا بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات "الآلية" لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسلامة الجميع".

ويشمل الإجراء فتح العديد من القطاعات والأنشطة أمام المتطعمين، الذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعٍ"، ولمن هم دون الـ 12 عاما بصحبة شخص متطعم أو متعاف.

وتشمل القطاعات المقرر إعادة فتحها، دور السينما وإقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الداخلية.

كما يتضمن المستوى الأخضر فتح القطاعات والأنشطة للمتطعمين وغير المتطعمين، والتي تشمل المجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمراكز الرياضية ومحلات الحلاقة والصالونات والألعاب الترفيهية ودخول المراكز الحكومية وإقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الأربعاء أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغت 9 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 6 حالات في حين أن 772 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 781 حالة قائمة.