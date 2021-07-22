شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور لحجاج بيت الله الحرام أثناء طواف الوداع وسط إجراءات وقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد الحجاج على المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا اليوم برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وشهد أداء طواف الوداع عملية تنظيمية من قبل المشرفين على الحرم من رئاسة الحرمين لتطبيق إجراءات احترازية عالية لمنع انتشار العدوى بين قوافل الحجاج.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، صور لأداء الحجاج طواف الوداع، ومجموعة من الصور الروحانية الرائعة لحجاج بيت الله الحرام أثناء طواف الوداع، ولقطات من طواف الوداع في ظل تطبيق إجراءات احترازية مكثفة.



اداء النسك



كبار السن فى الطواف



حجاج بيت الله الحرام

واستقبل المسجد الحرام قوافل حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا اليوم برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، حيث سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإمكانات البشرية والتقنية كافة وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وفق واس.



طواف الوداع



صور عن بعد



مساعدة كبار السن

وحرصت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلةً في الإدارة العامة للحشود والتفويج، على تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، والتي تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.



مساعدة الحجيج



تنظيف الحرم



طواف الوداع امام الحرم



البيت الحرام

وأكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، نجاح خطة طواف الإفاضة والتي أتت على مرحلتين من خلال اليوم العاشر والحادي عشر من ذي الحجة، مبيناً أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، روعي في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول، والبالغ عددها ٢٥ مسارًا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.