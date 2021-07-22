“بوابة الدرعية” تُزين 5 حدائق و”حافلة الفرح” توزع 12 ألف هدية في جوهرة المملكة

الخليج – تصوير: امال الجندي- سعد بن فهد : تستعد هيئة تطوير بوابة الدرعية للاحتفال مع أهالي وسكان جوهرة المملكة [AA2] بعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال إقامة عدد من الفعاليات المتنوعة لنشر البهجة بين الأهالي والأطفال خلال أيام العيد، حيث يجري تزيين وتفعيل خمس حدائق بالدرعية، وتوزيع الهدايا والحلويات على السكان، إضافة إلى توزيع أكياس مخصصة لحفظ اللحوم وأخرى لإعادة تدوير وحفظ جلود وصوف الأضاحي.

وستقوم “بوابة الدرعية”، مساء أول وثاني أيام العيد بتسيير حافلتين للفرح في أحياء الدرعية المختلفة لتوزيع 12 ألف هدية متنوعة على الأطفال والأهالي، إضافة إلى انطلاق فريق من هيئة تطوير بوابة الدرعية لتوزيع أكثر من 12 ألف صندوق حلوى بالتعاون مع تطبيق جاهز وذلك خلال الثلاثة الأيام الأولى للعيد في كل من حي الخالدية والفيصلية والرحاب وظهرة العود.

وأوضحت هيئة تطوير بوابة الدرعية أن تجهيز وتزيين خمسة حدائق في أرض الملوك والأبطال للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك يأتي في إطار حرصها على مشاركة أهالي الدرعية فرحتهم بالعيد، ونشر البهجة في أرجاء أحياء الدرعية المختلفة، بحيث تقع الحدائق التي سيتم تفعيلها حديقتين في ظهرة العود، وحديقة بحي الخالدية، وحديقة في حي العاصمة، وأخرى في حي الفيصلية.

وأشارت “بوابة الدرعية” إلى أن مشاركة أهالي جوهرة المملكة مثل هذه الفعاليات المبهجة يُعد رداً من الهيئة للجميل والدعم الذي تتلقاه منهم خلال جميع مراحل تنفيذ مشاريعها التطويرية والتنموية على كافة المستويات، مشيرة إلى أنه سيجري في أول أيام العيد توزيع 1500 حقيبة خاصة بالإسعافات الأولية المرافقة لذبح الأضاحي، وذلك حرصاً منها على الصحة العامة، وحمايةً ومساعدةً لأهالي أثناء عملية ذبح الأضاحي وما يتبعها، إضافة إلى توزيع أكياس مخصصة لحفظ اللحوم، وأخرى مخصصة لإعادة تدوير وحفظ جلود وصوف الأضاحي.

الجدير بالذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تنظم للمرة الأولى هذا العام سوق للمواشي بالتعاون مع بلدية محافظة الدرعية، لخدمة الأهالي والسكان خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يُقام السوق بجوار مبنى الهيئة في حي الخزامى ابتداءّ منالثاني من ذو الحجة الجاري.