- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 1162 إصابة جديدة وتعافي 1386 ووفاة 15 حالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث تم تسجيل (1162) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1386) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (495,650) حالة ولله الحمد.
وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 1162 إصابة جديدة وتعافي 1386 ووفاة 15 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.