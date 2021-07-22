شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 1162 إصابة جديدة وتعافي 1386 ووفاة 15 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث تم تسجيل (1162) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1386) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (495,650) حالة ولله الحمد.

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.