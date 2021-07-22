السعودية تصدر بيانا بشأن الوضع الصحي لموسم الحج

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "سبق" أن الربيعة أعلن نجاح موسم الحج صحياً وخلوه من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة الأخرى، متوجها بالشكر لقيادة المملكة على اهتمامهم وحرصهم على توفيرهم كافة السبل والإمكانات للحجاج.

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وأوضح الربيعة أن وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي استعدتا لموسم الحج عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز يشرف عليها طواقم طبية وفنية وإدارية تضم كوادر مؤهلة ومدربة.

وأشاد الوزير بالجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذي استدعى اقتصار أداء الحج على ستين ألف حاج من مستلقي اللقاح.

في سياق متصل، وجهت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الاثنين الماضي، انتقاداً لاذعاً للسعودية على خلفية حصرها الحج هذا العام على المقيمين على أراضيها، متهمة الرياض بتسييس الحج وتفريغه من أهدافه وتحويله إلى مجرد طقوس.

وقال نائب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، فؤاد ناجي، وفقا لما نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "النظام السعودي حال بين الأمة الإسلامية وبين ركن من أركان دينها، ومن المؤسف أن نرى هذا اليوم العظيم وقد خلى فيه جبل عرفات من المكبرين وضيوف البيت الحرام".

وأضاف "دول العالم رفعت الحظر الكلي والجزئي على مواطنيها على خلفية كورونا، واستمرار النظام السعودي بتسويقه للصد عن بيت الله الحرام مردود عليه".