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الرئيس اللبنانى يوجه بإبلاغ الأمم المتحدة باستمرار انتهاكات إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة بحكومة تصريف الأعمال زينة عكر إبلاغ مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي ضرورة إعلام الأمانة العامة للامم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن هذه الخطوة تأتي في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من اجل استهداف الأراضي السورية، موضحة أن آخر نماذج الانتهاك تم فجر اليوم، مما أدى إلى وقوع أضرار في بلدتين لبنانيتين نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي الصاروخي لسوريا.

وأوضحت رئاسة الجمهورية ان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان من البر والبحر والجو تشكل خرقا لقرار مجلس الامن الرقم 1701.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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